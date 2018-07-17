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В Китае систематизировали идеи Си Цзиньпина о реформах и открытости
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В Китае систематизировали идеи Си Цзиньпина о реформах и открытости 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Китае увидел свет первый в своем роде труд, содержащий системный анализ речей и выступлений председателя КНР Си Цзиньпина относительно политики реформ и открытости.
Публикация сборника приурочена к отмечаемому в этом году 40-летию инициированной Дэн Сяопином политики реформ и открытости. Она превратила Китай в одного из флагманов мировой экономики, который на сегодня обеспечивает 30 процентов глобального развития.
Том объемом в 350 тысяч слов выпущен под редакцией «главного журналиста всея КНР» — руководителя Медиакорпорации Китая, замглавы отдела пропаганды ЦК КПК Шэн Хайсюна.
В книге «Изучение идей Си Цзиньпина о реформе и открытости» рассказывается, в частности, о взглядах председателя КНР на роль государства в рыночном регулировании. «Внешнеполитический раздел» тома содержит анализ идей главы китайского государства о построении глобального сообщества с единой судьбой. Наконец, рассказано о выдвинутой председателем КНР ровно пять лет назад интеграционной инициативе «Одного пояса, одного пути».
Материал предоставлен Медиакорпорацией Китая
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