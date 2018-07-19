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К 40-летию китайских реформ вышел сборник об идеях Си Цзиньпина
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К 40-летию китайских реформ вышел сборник об идеях Си Цзиньпина 

ТАСС 56 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
ПЕКИН, 19 июля. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. В Китае вышла книга, впервые содержащая системный анализ речей и выступлений председателя КНР Си Цзиньпина о политике реформ и открытости. Этот труд объемом 350 тыс. иероглифов выпущен издательством «Жэньминь чубаньшэ».
Публикация сборника «Изучение идей Си Цзиньпина о реформе и открытости» приурочена к отмечаемому в этом году 40-летию начала китайских реформ. Решительные шаги по преобразованию общества, народного хозяйства позволили стране стать второй экономикой мира, обеспечивающей почти треть роста мирового спроса.
"Идеи Си Цзиньпина о реформах и открытости — это новый исторический рубеж в теоретических изысканиях и систематическом изучении компартией темы реформ и открытости", — сказал на симпозиуме, посвященном 40-летию реформ и выходу в свет книги, главный редактор издания, заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК и генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Книга, подчеркнул он, «отражает суть идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, обогащает теоретическую базу социализма с китайской спецификой, открывает новую веху в китаизации марксизма».
В издании описаны исторические причины и теоретические основы формирования воззрений китайского лидера в указанной области. В единстве рассматриваются его воззрения на различные аспекты национального строительства — экономический, политический, культурный, социальный, экологический. Большое внимание уделяется новым моментам в экономическом развитии страны, выявляется значение структурного реформирования в сфере рыночного предложения, анализируется роль государства в рыночном регулировании.
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