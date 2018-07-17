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Древнейший хлеб оказался на 4000 лет старше сельского хозяйства
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Древнейший хлеб оказался на 4000 лет старше сельского хозяйства 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Иордании международная археологическая миссия обнаружила древнейшие каменные печи с остатками хлеба, изготовленного 14,4 тысячи лет назад охотниками-собирателями натуфийской культуры, населявшей территорию Леванта.
Как сообщается на сайте Копенгагенского университета, находка была сделана при раскопках археологического памятника Шубайка 1 (Shubayqa 1) на северо-востоке страны. В древних очагах были обнаружены обугленные остатки пресной лепешки.
Провести их анализ помогли исследователи из Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета. Находки были изучены при помощи электронного микроскопа. В 24 крошках были обнаружены дикие предки одомашненных позднее злаков — овса, ячменя и пшеницы. Перед выпечкой зерна измельчили и просеяли, а муку замесили на воде.
Возраст крошек составляет 14,4 тысячи лет, что делает найденный хлеб древнейшим из известных. До сих пор таковыми считались остатки лепешки, выпеченной 9100 лет назад на территории современной Турции. Натуфийский хлеб был изготовлен за 4000 лет до появления сельского хозяйства. Ученые считают, что он не был важным элементом рациона и, возможно, использовался в ритуальных целях.
"Натуфийские охотники-собиратели жили в период, когда люди переходили на оседлый образ жизни, а их рацион начал меняться, — говорит археолог из Университета Копенгагена Тобиас Рихтер. — Находка в Шубайке 1 является самым ранним на сегодня свидетельством приготовления хлеба. Он был выпечен задолго до того, как люди занялись земледелием".
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