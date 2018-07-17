Участники «Московского долголетия» посетили с экскурсией православный монастырь

На прошедшей неделе сотрудники отдела социальных коммуникаций и активного долголетия организовали для жителей старшего поколения экскурсию Саввино-Сторожевский монастырь.

Экскурсанты осмотрели территорию монастыря, побывали в соборе Рождества Богородицы, посетили дворец царя Алексея Михайловича, Царицыны палаты, Троицкую надвратную церковь, скит Преподобного Саввы, а также исторический музей. Все участники остались довольны поездкой, поблагодарили организаторов и экскурсоводов за интересную экскурсию.

Об этом сообщается на странице ЦСО «Ясенево филиал Теплый Стан» в «Фейсбук».