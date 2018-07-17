В Энгельсе директор стройфирмы во второй раз похитил деньги заказчиков

К четырем годам лишения свободы приговорен 36-летний житель Энгельса Саратовской области за повторное преступление по статье «мошенничество».

С апреля 2016 года по октябрь 2017 года, будучи учредителем и директором компании «Ваш Терем», осужденный заключил подрядные договора на строительство жилых домов и получил от трех заказчиков общую сумму 677 тысяч рублей. Никаких работ злоумышленник исполнять не собирался и похитил выданные ему деньги. Примечательно, что ранее его судили за аналогичное мошенничество.