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Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ в первом полугодии упала почти в 7 раз
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Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ в первом полугодии упала почти в 7 раз 

Rambler News Service 2 часа назад
Чистая прибыль «Транснефти» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сократилась в январе-июне 2018 года в 6,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 4,204 млрд рублей, следует от отчета компании.
Выручка компании увеличилась на 8,8% и составила 450,222 млрд рублей.
Себестоимость продаж при этом сократилась на 4,5% — до 362,252 млрд рублей.
Прочие доходы снизились с 174,98 млрд рублей до 154,796 млрд рублей, прочие расходы возросли с 151,246 млрд рублей до 220,41 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения в январе — июне 2018 года снизилась в 2,4 раза, составив 14,397 млрд рублей против 34,602 млрд рублей в январе — июне 2017 года.
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