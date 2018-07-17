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Провал в земле, способный поглотить автомобиль появился на Семашко
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Провал в земле, способный поглотить автомобиль появился на Семашко 

Деловое сообщество 45 минут назад
Фото: Деловое сообщество
Фотографии огромной ямы на Семашко, между Донской и Береговой сразу выложили в социальные сети. Провал в земле действительно впечатляет, туда может поместиться небольшой легковой автомобиль. Скорее всего причиной стал сильный ливень, накрывший вчера донскую столицу. Вчера горожане обсуждали фото с дороги на Беляева, где поток воды просто смыл куски асфальтового покрытия.
Ростовчане в комментариях успели пожалеть об отсутствии в Ростове аргентинских болельщиков. Глядишь сфотографировались бы в новом арт-объекте. «А вы еще метро хотите!» — смеются другие.
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