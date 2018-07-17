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Губернатор Подмосковья пообещал достроить все дома разорившейся Urban Group
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Губернатор Подмосковья пообещал достроить все дома разорившейся Urban Group 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Подмосковье сегодня заработали штабы по работе с дольщиками компании Urban Group. Они открыты возле недостроенных жилых комплексов. Там принимают документы от клиентов потерпевшей крах фирмы. Все данные будут внесены в единый реестр, который поможет более четко распланировать дальнейшее строительство. Также для дольщиков открыта горячая линия: +7 (800) 700-72-14.
В свою очередь, губернатор Московской области сегодня пообещал, что все дома Urban Group будут достроены.
"Все дома будут достроены без исключения, плюс Московская область будет достраивать объекты социального назначения — детские сады, школы. Сейчас мы делаем анализ, что избыточное убрать. Что не начинали строить, строить не будем. Всю социальную инфраструктуру будем строить за счет бюджета", — сообщил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.
В связи с крахом компании Urban Group Следственный комитет России уже возбудил первое уголовное дело. Расследование начато в отношении руководства дочерней фирмы «Иван-строй». Она так и не достроила жилой комплекс «Лайково» в Одинцовском районе, собрав с людей миллиарды рублей. Топ-менеджеры подозреваются в злоупотреблении полномочиями. В их домах прошли обыски. Но обвиняемых и задержанных пока нет.
Скандал вокруг Urban Group разгорелся весной, когда компания фактически заморозила все работы. Тогда к делу подключился «Фонд защиты прав дольщиков». По мнению его экспертов, деньги людей были незаконно переведены на частные счета.
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