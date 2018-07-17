Эксперты назвали ТОП-10 самых продаваемых машин июня

Автоэксперты составили актуальный рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке. В основу масштабного исследования, проведенного специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ», легли объявления о продажах на автомобильном портале DROM.ru за июнь 2018 года. Всего в ходе мониторинга аналитики изучили почти 180 тысяч предложений о продаже машин, имеющих год выпуска с 2008-го по 2017-й. Средняя цена перепродаваемых авто составила 790 тысяч рублей, а средний пробег — 96 тысяч километров.

Звание самого продаваемого авто июня на вторичном авторынке получает «Ford Focus» 2012 года выпуска. В прошлом месяце Интернет-пользователи разместили на портале 1 093 объявления о продаже этой модели. Чаще всего владельцы «Фордов» собирались выручить за свои авто до полумиллиона рублей — в среднем 494,3 тыс. рублей. Такая машинка, как правило, успевала набегать чуть более 93 тысяч километров. Второй результат по количеству объявлений продемонстрировала вазовская «LADA Priora» 2011 года выпуска — 974 объявления. Средний ценник — 229,6 тыс. рублей, а средний пробег — 110 тысяч км.

Замыкает тройку лидеров «Toyota Corolla» 2008 года выпуска. В июне эту модель продавали сразу 935 человек. За компактный автомобиль известного японского бренда владельцы просили 463,5 тыс. рублей. Пробег среди всех моделей из ТОПа самый внушительный — 142,9 тыс. км.

Два следующих места занимает «LADA Priora» 2012 и 2010 годов выпуска — 817 и 812 предложений соответственно. Ценники на отечественные авто колебались в районе 254,6 тыс. и 210,1 тыс. рублей. Новую пятерку открывает «Hyundai Solaris» 2011 года выпуска (812 объявлений за июнь). Далее следуют «LADA Priora» 2008 года выпуска, «LADA Granta» 2013 года выпуска, «Hyundai Solaris» 2012 года выпуска и «Ford Focus» 2011.