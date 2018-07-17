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В Башкирии будут штрафовать за отказ оплачивать новую коммунальную услугу
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В Башкирии будут штрафовать за отказ оплачивать новую коммунальную услугу 

АиФ-Уфа 46 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Точные тарифы за услугу регоператоров по обращению с отходами еще неизвестны, но законом уже определено, что платить за неё будут все собственники помещений, жилых и офисных, независимо от этажности. В противном случае Минэкологии Башкирии вправе применить штрафные санкции.
Сейчас за вывоз мусора платят только те, кто живут в многоквартирных домах. С нового года вступает в силу статья 24.7 закона «Об отходах производства и потребления», где указано, что все будут платить за твёрдые коммунальные отходы (ТКО) независимо от того, физическое или юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель.
«Это именно обязанность, а не право. Незаключение или уклонение от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО в письменной форме не освобождает потребителей от оплаты. Мы вправе оштрафовать его по статье 8.2 КоАПП, которая предусматривает ответственность за неоплату услуг регоператоров, — заявила начальник Уфимского территориального управления Минэкологии РБ Альфия Абзелилова за круглым столом, организованным 17 июля редакцией «Коммерсант-Уфа». — Для граждан размер штрафа колеблется от одной до двух тысяч рублей, максимальный штраф для юрлиц — 250 тысяч рублей или приостановка деятельности на 90 суток».
Тарифы на услугу регионального оператора Госкомитет по тарифам РБ должен утвердить до 1 сентября 2018 года.
Напомним, с 1 января 2019 года Башкирия, как и вся страна, переходит на новую схему сбора и переработки твердых коммунальных отходов. В республике за утилизацию отходов будут отвечать четыре компании.
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