В Башкирии будут штрафовать за отказ оплачивать новую коммунальную услугу

Точные тарифы за услугу регоператоров по обращению с отходами еще неизвестны, но законом уже определено, что платить за неё будут все собственники помещений, жилых и офисных, независимо от этажности. В противном случае Минэкологии Башкирии вправе применить штрафные санкции.

Сейчас за вывоз мусора платят только те, кто живут в многоквартирных домах. С нового года вступает в силу статья 24.7 закона «Об отходах производства и потребления», где указано, что все будут платить за твёрдые коммунальные отходы (ТКО) независимо от того, физическое или юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель.

«Это именно обязанность, а не право. Незаключение или уклонение от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО в письменной форме не освобождает потребителей от оплаты. Мы вправе оштрафовать его по статье 8.2 КоАПП, которая предусматривает ответственность за неоплату услуг регоператоров, — заявила начальник Уфимского территориального управления Минэкологии РБ Альфия Абзелилова за круглым столом, организованным 17 июля редакцией «Коммерсант-Уфа». — Для граждан размер штрафа колеблется от одной до двух тысяч рублей, максимальный штраф для юрлиц — 250 тысяч рублей или приостановка деятельности на 90 суток».

Тарифы на услугу регионального оператора Госкомитет по тарифам РБ должен утвердить до 1 сентября 2018 года.

Напомним, с 1 января 2019 года Башкирия, как и вся страна, переходит на новую схему сбора и переработки твердых коммунальных отходов. В республике за утилизацию отходов будут отвечать четыре компании.