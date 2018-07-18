Ещё
Трамп рассказал о жестком отношении к России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США подготовили санкции из-за "Северного потока-2"
В США подготовили санкции из-за "Северного потока-2"

Трамп рассказал о жестком отношении к России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что относится к России жестче, чем прошлые лидеры Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Hill.
По его словам, в истории США не было американского лидера более жесткого по отношению к России.
Он также добавил, что правительство США отлично «справляется» с Россией.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не являются «мишенью» для России.
Как отмечалось, слова президента США расходятся с заявлениями американской разведки, которая утверждает, что Россия якобы вмешивается в выборы США.
Газета.Ru: последние новости
Кобзон рассказал об онкологическом заболевании Розенбаума В Москве может появиться бескарточная оплата проезда в городском транспорте Трутнев оценил долю Дальнего Востока в прямых иностранных инвестициях
Комментарии  Ещё 65 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азовское море предложили заминировать148
Претензии к самолету Путина и другие события дня7
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры253
Россиянам дадут еще один выходной251
Российский олигарх чудом сбежал от британских спецслужб46
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение