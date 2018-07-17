У парка «Зарядье» появился новый конкурент

«Тюфелева роща», возможно, смотрится так эффектно из-за окружающей парк разрухи. Чумазые строители, памятник Ленину, пустые глазницы тут недостроенных, а там еще не снесенных зданий, а посреди этого оазис. Компактный парк, дальний родственник «Зарядья»: достаточно обойти за один раз, говорит журналист, автор telegram-канала «Психо Daily» Филипп Миронов

Филипп Миронов автор telegram-канала «Психо Daily» «У парка есть несколько запоминающихся элементов. В первую очередь, это длиннющая пергола: рыжая многоножка, по задумке ссылающая к заводскому прошлому территории, намек на конвейер старого завода ЗИЛ . Навес идет через всю территорию парка. В конце находится пруд, похожий в большей степени на декоративный бассейн. Лагуна, наполненная водой потрясающего небесно-лазурного цвета, у посетителей естественным образом возникает желание туда плюхнуться».

Посетители — окрестные жители. Москвичи новое место пока не разведали, а стоило бы, пока в водоеме не запретили купаться. Появление парка вписывается в общемировой тренд освоения индустриальных территорий, самый известный образчик такого подхода Хай-Лайн в Нью-Йорке . Комментирует архитектор-урбанист Андрей Иванов

Андрей Иванов архитектор-урбанист «Конечно, сравнимо и по функции, и по содержанию, потому что парк Хай-Лайн тоже построен на месте индустриальной железной дороги, которая подвозила от порта к заводам. Тот парк возник в развитой городской среде, там оставалась только одна нетронутая заброшенная полоска вокруг Манхеттена. В Москве наоборот: сначала возник этот парк, а потом будут достраиваться жилые корпуса».

Подобный подход к индустриальным территориям — мировой тренд. Есть и минусы. Во-первых, отсылки к прошлому территории ЗИЛа не столь очевидны, если очевидны в принципе, но это не главная проблема, говорит автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман:

Аркадий Гершман автор блога «Город для людей» «Важно брать не только участок, но и подходы к нему. Получается, что с одной стороны МЦК, которое очень трудно пересечь, а с другой, большая дорога, которая сама по себе не должна быть такой огромной в жилой зоне. Помимо этого, нет элементарного пешеходного перехода через МЦК, то есть идти нужно только через саму станцию. Сделали классный парк, но подходы к нему сделаны уже не так качественно, полезность всего проекта уменьшается».

Проект разрабатывал известный голландско-американский дизайнер и архитектор Джерри Ван Эйк. Эксперты затрудняются оценить вложения, однако не сомневаются что за близость к парку приплачивать придется будущим жителям окрестных домов.