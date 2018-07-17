Яна Рудковская публично высмеяла хейтеров, опубликовав их фото

43-летняя Яна Рудковская начала расправу над недоброжелателями, которые пишут гадости в комментариях под ее фото. Бороться с хейтерами продюсер решила способом, который уже полюбился многим звездам — а именно, публиковать не самые удачные снимки обидчиков в Инстаграм. Кадры она сопроводила хештегом «А судьи кто?».

Да, мне 43 года. Я не стесняюсь своего возраста, люблю свою семью и работу! Работаю практически без выходных, у меня ненормированный рабочий день и все, кто со мной работают, это знают! Мой рост 168 см, вес 51 кг. Я 5 раз в неделю занимаюсь спортом! У меня трое сыновей, муж -спортсмен и прекрасные родители! — написала Яна Рудковская, предупредив фолловеров о «доске позора».

Яна Рудковская с мужем и сыновьями

Интернет-пользователи осыпали продюсера комплиментами, но порекомендовали отказаться от публичных унижений и просто блокировать хейтеров.