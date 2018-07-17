Ещё
Яна Рудковская публично высмеяла хейтеров, опубликовав их фото
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Яна Рудковская публично высмеяла хейтеров, опубликовав их фото 

Журнал ОК! 47 минут назад
43-летняя Яна Рудковская начала расправу над недоброжелателями, которые пишут гадости в комментариях под ее фото. Бороться с хейтерами продюсер решила способом, который уже полюбился многим звездам — а именно, публиковать не самые удачные снимки обидчиков в Инстаграм. Кадры она сопроводила хештегом «А судьи кто?».
Да, мне 43 года. Я не стесняюсь своего возраста, люблю свою семью и работу! Работаю практически без выходных, у меня ненормированный рабочий день и все, кто со мной работают, это знают! Мой рост 168 см, вес 51 кг. Я 5 раз в неделю занимаюсь спортом! У меня трое сыновей, муж -спортсмен и прекрасные родители! — написала Яна Рудковская, предупредив фолловеров о «доске позора».
Яна Рудковская с мужем и сыновьями
Интернет-пользователи осыпали продюсера комплиментами, но порекомендовали отказаться от публичных унижений и просто блокировать хейтеров.
К слову, Яна Рудковская одна из самых активных пользователей соцсетей. Продюсер не только опубликовывает фотографии своих членов семьи, но и использует Инстаграм для выражения собственных мыслей. Не так давно Рудковская открыто заступилась за Александра Кержакова в его конфликте с женой Миланой.
Журнал ОК!: последние новости
Рианна хочет ребенка, но не от Хассана Джамиля: почему? Где Джоли, Лопес и другие готовятся к выходам в свет: 7 звездных ванных комнат Джиджи Хадид снялись в лукбуке коллекции Reebok Classic сезона осень-зима 2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17324
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа22
Крымский мост закроют из-за Расторгуева162
В Петербурге прогремел взрыв
Россию обязали заплатить участницам Pussy Riot169
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение