Ещё
«Доска позора» Яны Рудковской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Доска позора» Яны Рудковской 

Клео.Ру 48 минут назад
Фото: Клео.Ру
Яна Рудковская нашла способ бороться с хейтерами. Дама объявила, что заводит новую рубрику в соцсетях. В выделенном для таких господ интернет-пространстве продюсер будет не только рассказывать о хейтерах, но и показывать их фото.
«Я знаю, что многие любят мою рубрику про завтраки, а с сегодняшнего дня я открываю новую рубрику под названием «А судьи кто?» Ежедневно «группа товарищей» пишет мне гадости про мой возраст и семью, ряд из них даже с открытыми аккаунтами! Критику моих частей тела и возраста я как-нибудь переживу, а вот когда начинают писать мерзости про моих детей… Извините! Понятно, что из двух миллионов подписчиков — это всего лишь несколько десятков человек, но тем не менее… В общем, теперь в моем «сторис» стартует новая рубрика про моих критиков! Весьма интересно! Рекомендую всем к просмотру! Всем хорошего и позитивного дня и удачи!»
В новой рубрике уже появились фото первых шести «жертв». Однако гадости про них Рудковская писать не стала, но и «доски позора» хватило. На фото все женщины среднего возраста.
Супруг Яны, фигурист Евгений Рудковский, какое-то время назад придумал свой способ бороться с хейтерами. Он разместил в Сети фото, где он стоит в красном джемпере с надписью «Мне все равно на вас». Евгений оставил комментарий к снимку: «Хороший лозунг для недоброжелателей и хейтеров в Инстаграм!»
Клео.Ру: последние новости
Саша Черно Дом-2: фото до и после операции Пугачеву окрестили «раковой опухолью» Инстаграм Ксении Бородиной: что нового, последние посты
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II318
Погиб Тагир Вагапов4
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде212
Тест: Выжили бы вы в царской России?61
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение