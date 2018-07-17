«Доска позора» Яны Рудковской

Яна Рудковская нашла способ бороться с хейтерами. Дама объявила, что заводит новую рубрику в соцсетях. В выделенном для таких господ интернет-пространстве продюсер будет не только рассказывать о хейтерах, но и показывать их фото.

«Я знаю, что многие любят мою рубрику про завтраки, а с сегодняшнего дня я открываю новую рубрику под названием «А судьи кто?» Ежедневно «группа товарищей» пишет мне гадости про мой возраст и семью, ряд из них даже с открытыми аккаунтами! Критику моих частей тела и возраста я как-нибудь переживу, а вот когда начинают писать мерзости про моих детей… Извините! Понятно, что из двух миллионов подписчиков — это всего лишь несколько десятков человек, но тем не менее… В общем, теперь в моем «сторис» стартует новая рубрика про моих критиков! Весьма интересно! Рекомендую всем к просмотру! Всем хорошего и позитивного дня и удачи!»

В новой рубрике уже появились фото первых шести «жертв». Однако гадости про них Рудковская писать не стала, но и «доски позора» хватило. На фото все женщины среднего возраста.

Супруг Яны, фигурист Евгений Рудковский, какое-то время назад придумал свой способ бороться с хейтерами. Он разместил в Сети фото, где он стоит в красном джемпере с надписью «Мне все равно на вас». Евгений оставил комментарий к снимку: «Хороший лозунг для недоброжелателей и хейтеров в Инстаграм!»