За три минуты изготовить план эвакуации позволяет уникальная светящаяся в темноте бумага из Вологды

Сергей Воропанов. Материал для изготовления эвакуационных систем — это запатентованное изобретение производственной компании «Стандарт». Экономичная разработка позволяет выпускать планы эвакуации на любом принтере в условиях офиса. Технологию производства единственной в России фотолюминесцентной бумаги оценил Мэр Вологды

Бумагу с разной интенсивностью свечения в форматах А2 и А3 изготавливают поэтапно на нескольких станках. Для придания негорючих свойств бумажную основу покрывают слоем антиперена, затем от одного до трех раз наносят люменофор — вещество, обеспечивающее свечение. Каждый слой тщательно просушивают.

Бумага является высокотехнологичным продуктом, экономит время и ресурсы для выпуска планов эвакуации. Повсеместно для их изготовления используется люминесцентная пленка в рулонах, а процесс выпуска одного экземпляра плана занимает около часа. С появлением специальной бумаги временные затраты сократились до трех минут. Именно столько занимает распечатка плана эвакуации на любом типе принтера.

Преимуществом является и возможность заказать необходимое количество листов, не переплачивая за рулон пленки, как это было раньше. Работа под заказ — специфика этого производства. Гарантированно фотолюминесцентная бумага прослужит 5 лет, однако за счет качества покрытия срок эксплуатации не ограничен. Высококачественный люменофор закупают в Китае , там сконцентрирована основная добыча редкоземельных металлов, из которых он производится.

Объем производства — 10 тысяч листов бумаги в месяц, запас производительности — троекратный, за счет одновременного изготовления большей по объему партии товара. Свои мощности предприятие развивает в течение 15 лет, выпускает печатную продукцию по пожарной безопасности, безопасности труда и дорожной безопасности. Это типовые и уникальные дорожные знаки и знаки безопасности — всего более 50 тысяч наименований разных форматов, а также индивидуальные знаки в единственном экземпляре. В качестве основы используют пленку, пластик, металл и негорючий картон.

«Мы делаем нашу продукцию в строгом соответствии с ГОСТом, в кратчайшие сроки по цене, удовлетворяющей клиента. Соблюдение этих требований позволяет поддерживать и развивать авторитет на рынке. Мы единственные в этой отрасли имеем лабораторию для контроля сырья и исходящей продукции, к заказчику продукция отгружается только после проверки соответствия требованиям ГОСТа», — рассказал генеральный директор производственной компании «Стандарт» Геннадий Ярошенко.

Цеха предприятия посетил Мэр Вологды Сергей Воропанов. Они расположены на тысяче «квадратов» площади. В их числе — печатный, монтажный, где выполняется постпечатная обработка изделий и оттисков, отдел продаж, управление.

Высокую скорость изготовления продукции обеспечивает использование 30 станков отечественного производства, сконструированных индивидуально. Большинство процессов выполняются вручную. Всего в штате предприятия — 55 человек.

Производство дорожных знаков занимает чуть более 20% от общего объема выпуска. Именно это направление предложил поддержать Сергей Воропанов, для тестирования в реальных дорожных условиях предприятие изготовит образец дорожного знака и небольшой элемент ограждения. Опыт покажет, как поведут себя в эксплуатации элементы из композитных материалов.

«Если качество продукции подтвердит ожидания, будем расширять экономические связи, продвигать продукцию в города-побратимы и города Ганзейского союза. Также есть возможность презентовать продукцию на различных выставках через Ассоциацию городов Северо-Запада и в ходе различных бизнес-миссий. Наша задача — обеспечить условия для развития предприятия, чтобы в городе создавались новые рабочие места и росли налоговые отчисления», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также в связи с повсеместным усилением мер безопасности в местах массового отдыха продукция может заинтересовать учреждения и организации социальной сферы Вологды.