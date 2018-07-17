Чиновников будут штрафовать за оставленное без внимания частное постановление суда

Чиновникам будут грозить штрафы о 500 до 1 тыс. рублей за оставленные без внимания частные постановления суда. Соответствующий закон 17 июля Госдума приняла в третьем чтении.

Автором изменения в статью 17.4 Административного кодекса РФ выступило Архангельское областное собрание депутатов.

Сейчас вообще не предусмотрена ответственность за оставление должностным лицом без рассмотрения частного определения суда или представления судьи либо непринятие мер по устранению указанных в определении или представлении нарушений закона.

«Отсутствие законодательно установленной ответственности за игнорирование требований частного постановления суда снижает их эффективность», — говорится в пояснительной записке к документу.