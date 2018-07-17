Фаррахов: доступ приставов к банковской тайне поможет найти неплательщиков алиментов

Право судебных приставов-исполнителей запрашивать информацию о всех банковских счетах должников поможет судебным приставам эффективнее находить средства, которые утаиваются, чтобы, например, не платить алименты. Так, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов прокомментировал « Парламентской газете » соответствующую инициативу Минюста , выложенную 17 июля на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, судебные приставы смогут получить доступ к информации, которая представляет банковскую тайну. Это коснётся невыполняющих свои обязательства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

«Концептуально я бы подержал данный проект федерального закона, поскольку он направлен на то, чтобы расширить возможности судебных приставов по поиску должников, их финансовых средств, позволит им запрашивать дополнительную информацию у налоговых органов , банков и иных кредитных организаций, в том числе по выплате алиментов. Есть серьёзный социальный запрос по этой теме», — сказал Фаррахов.

Он подчеркнул, что согласен с концепцией инициативы, но ко второму чтению депутаты будут детально рассматривать целесообразность каждого пункта, включая объёмы и сроки предоставления информации, которые смогут запрашивать судебные приставы.

Сегодня приставы по Закону «Об исполнительном производстве» уже имеют право узнавать через налоговые органы и банки сведения о счетах, на которых должник по алиментам или другим обязательствам хранит свои средства. Но в законе чётко указана обязанность кредитных организаций передавать сведения только о расчётных счетах. По мнению Минюста, из-за этого пробела банки могут не выдавать остальные данные — например, о тех деньгах, которые компания или физическое лицо хранит на счетах других видов — текущих, специальных или депозитных, — или в банковских ячейках.

Поэтому, по мнению авторов инициативы, необходимо уточнить в законодательстве, какие сведения кредитная организация обязана предоставлять по исполнительным документам.

Согласно проекту, приставы смогут запросить у налоговых органов названия и адреса банков и кредитных организаций, где должник хранит средства и реквизиты всех его счетов, а у банков — информацию:

— о реквизитах счетов, вкладов (депозитов), остатке денежных средств на них, о движении денежных средств (совершённых операциях) на счетах, по вкладам (депозитам), а в отношении счетов эскроу (используемых для вложения денег в долевое строительство. — Прим. ред.) также о сторонах и обязательствах по договору счёта эскроу;

— о платёжных документах по конкретным банковским операциям;

— о реквизитах электронного средства платежа, используемого должником, остатке электронных денежных средств и движении электронных денежных средств;

— о договорах, предусматривающих хранение ценностей должника в индивидуальном банковском сейфе (ячейке сейфа, изолированном помещении в банке), и условиях этих договоров, а также виде ценностей и их объёме в случаях, если банк осуществляет контроль за помещением данных ценностей в индивидуальный банковский сейф.

По мнению авторов законопроекта, это необходимо для полного, правильного и своевременного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.