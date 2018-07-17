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На заборе тоже нарисовано: 2ГИС показал лучшие граффити на карте Новосибирска
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На заборе тоже нарисовано: 2ГИС показал лучшие граффити на карте Новосибирска 

ngs.ru 53 минуты назад
Фото: ngs.ru
Компания «2ГИС» нанесла на карту красивые и необычные граффити Новосибирска.
Сейчас по запросу «стрит-арт» на сайте 2gis.ru можно увидеть фотографии нескольких десятков новосибирских граффити. Каждая работа сопровождается кратким описанием, в большинстве случаев также указаны их авторы и год создания изображений. Вошли в подборку в том числе и граффити, созданные в этом году: портрет девушки с фотокамерой на будке возле театра «Глобус» (автор Марина Ягода) и изображение микроавтобуса на заборе недалеко от здания № 153 на Красном проспекте (автор Кирилл Латушкин).
«Мы в 2016 году выпускали подобный проект в Москве. К нему был определённый интерес пользователей, и сейчас мы просто решили его несколько развить. Сейчас собираем такие точки в Новосибирске. Пока идёт процесс их накопления. Пока на карте 48 точек. Но в течение июля мы ещё будем эту карту дополнять», — рассказал корреспонденту НГС представитель PR-службы компании «2ГИС» Максим Бугаев.
По его словам, сейчас на карту нанесены в основном граффити, которые можно увидеть в центральной части Новосибирска и в Академгородке. Но скоро создатели справочника добавят и арт-объекты на левом берегу. «Мы сейчас собираем эту информацию, и с августа она будет доступна в том числе с мобильной версии», — пояснил Максим Бугаев.
Он добавил, что читатели НГС также могут поучаствовать в создании этого проекта и сообщить о ещё не нанесённых на карту граффити по электронной почте press@2Gis.ru.
Новосибирские граффитисты украшают своими работами не только заборы и стены строений, но и даже общественный транспорт. Например, в середине июня на линию вышел расписанный под хохлому трамвай № 13. А ранее по этому же маршруту ходил трамвай с рисунками, которые повторяли уничтоженные граффити за гостиницей «Центральная».
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