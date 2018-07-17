«Сказ про то, как дядя Вова фейерверк устроил дома»

История, которая произошла 15 лет назад. И, возможно, кто-то узнает в этой истории и своего соседа

История, которая произошла 15 лет назад. И, возможно, кто-то узнает в этой истории и своего соседа.

Был чудесный день 13 сентября 2003, суббота, тепло. Все как обычно приехали на свои дачные участки после тяжелой осенней трудовой недели… Приехали и соседи из соседнего домика, у которых в этот день был семейный праздник. Сначала все пели, танцевали, пили…

Был чудесный день 13 сентября 2003, суббота, тепло. Все как обычно приехали на свои дачные участки после тяжелой осенней трудовой недели… Приехали и соседи из соседнего домика, у которых в этот день был семейный праздник. Сначала все пели, танцевали, пили…

Вечеринка вроде бы подошла к концу, время шло к полуночи… и тут дядя Вова, хозяин дачи и собственно виновник торжества, решил запустить в свою честь салют (тогда и предположить не мог, чем это идея закончится)

Вечеринка вроде бы подошла к концу, время шло к полуночи… и тут дядя Вова, хозяин дачи и собственно виновник торжества, решил запустить в свою честь салют (тогда и предположить не мог, чем это идея закончится).

Трёх залпов и сухой погоды хватило, чтоб загорелась баня, а следом и дом, не знаю, почему хозяин испугался и не стал тушить дом, и даже не вызвал пожарных. Да, ночное время суток, много осенних листьев на дороге, но в тот вечер дотла сгорела половина улицы… 7 домов, 7 дворов и чьих-то историй и трудов…

Трёх залпов и сухой погоды хватило, чтоб загорелась баня, а следом и дом, не знаю, почему хозяин испугался и не стал тушить дом, и даже не вызвал пожарных. Да, ночное время суток, много осенних листьев на дороге, но в тот вечер дотла сгорела половина улицы… 7 домов, 7 дворов и чьих-то историй и трудов…

Спустя 15 лет вместо домов стоят зеленые поля. Много было разговоров в ту пору. Хозяин вскоре умер и что-то взыскать было не с кого. Хозяева сгоревших домов больше на участках не появлялись. Так и стоят трава и зеленые деревья, давно заслонив собой тень этой истории…

Спустя 15 лет вместо домов стоят зеленые поля. Много было разговоров в ту пору. Хозяин вскоре умер и что-то взыскать было не с кого. Хозяева сгоревших домов больше на участках не появлялись… Так и стоят трава и зеленые деревья, давно заслонив собой тень этой истории…

Возможно, в современном мире трагедии могли бы и избежать — и сотовые, и бдительность, и современные материалы? Почему я бы купила Rockwool? Потому что это безопасно, а это важнее всего…

Возможно, в современном мире трагедии могли бы и избежать — и сотовые, и бдительность, и современные материалы?

Почему я бы купила Rockwool? Потому что это безопасно, а это важнее всего…