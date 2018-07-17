Ещё
«Сказ про то, как дядя Вова фейерверк устроил дома»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сказ про то, как дядя Вова фейерверк устроил дома» 

7dach.ru 51 минуту назад
Фото: 7dach.ru
История, которая произошла 15 лет назад. И, возможно, кто-то узнает в этой истории и своего соседа
История, которая произошла 15 лет назад. И, возможно, кто-то узнает в этой истории и своего соседа.
Был чудесный день 13 сентября 2003, суббота, тепло. Все как обычно приехали на свои дачные участки после тяжелой осенней трудовой недели&hellip; Приехали и соседи из соседнего домика, у которых в этот день был семейный праздник. Сначала все пели, танцевали, пили…
Был чудесный день 13 сентября 2003, суббота, тепло. Все как обычно приехали на свои дачные участки после тяжелой осенней трудовой недели… Приехали и соседи из соседнего домика, у которых в этот день был семейный праздник. Сначала все пели, танцевали, пили…
Вечеринка вроде бы подошла к концу, время шло к полуночи&hellip; и тут дядя Вова, хозяин дачи и собственно виновник торжества, решил запустить в свою честь салют (тогда и предположить не мог, чем это идея закончится)
Вечеринка вроде бы подошла к концу, время шло к полуночи… и тут дядя Вова, хозяин дачи и собственно виновник торжества, решил запустить в свою честь салют (тогда и предположить не мог, чем это идея закончится).
Трёх залпов и сухой погоды хватило, чтоб загорелась баня, а следом и дом, не знаю, почему хозяин испугался и не стал тушить дом, и даже не вызвал пожарных. Да, ночное время суток, много осенних листьев на дороге, но в тот вечер дотла сгорела половина улицы&hellip; 7 домов, 7 дворов и чьих-то историй и трудов…
Трёх залпов и сухой погоды хватило, чтоб загорелась баня, а следом и дом, не знаю, почему хозяин испугался и не стал тушить дом, и даже не вызвал пожарных. Да, ночное время суток, много осенних листьев на дороге, но в тот вечер дотла сгорела половина улицы… 7 домов, 7 дворов и чьих-то историй и трудов…
Спустя 15 лет вместо домов стоят зеленые поля. Много было разговоров в ту пору. Хозяин вскоре умер и что-то взыскать было не с кого. Хозяева сгоревших домов больше на участках не появлялись. Так и стоят трава и зеленые деревья, давно заслонив собой тень этой истории…
Спустя 15 лет вместо домов стоят зеленые поля. Много было разговоров в ту пору. Хозяин вскоре умер и что-то взыскать было не с кого. Хозяева сгоревших домов больше на участках не появлялись… Так и стоят трава и зеленые деревья, давно заслонив собой тень этой истории…
Возможно, в современном мире трагедии могли бы и избежать — и сотовые, и бдительность, и современные материалы? Почему я бы купила Rockwool? Потому что это безопасно, а это важнее всего…
Возможно, в современном мире трагедии могли бы и избежать — и сотовые, и бдительность, и современные материалы?
Почему я бы купила Rockwool? Потому что это безопасно, а это важнее всего…
7dach.ru: последние новости
Садовые дорожки руками женщины Секрет удачной посадки смородины Капельный полив теплицы: как рассчитать стоимость
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17327
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа22
Крымский мост закроют из-за Расторгуева162
В Петербурге прогремел взрыв
Россию обязали заплатить участницам Pussy Riot170
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение