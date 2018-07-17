Исполнительным директором РВИО назначен А. Барков 

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Госдума приняла закон об определении подлежащих ОМС граждан

Госдума приняла закон о расширении полномочий военной полиции Вооруженных сил РФ

Более 72 тыс. поездок совершили пассажиры нескоростных «Ласточек» на участке Москва-Клин с 16 июня