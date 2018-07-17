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Исполнительным директором РВИО назначен А. Барков
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Исполнительным директором РВИО назначен А. Барков 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Новым исполнительным директором Российского военно-исторического общества (РВИО) назначен Александр Барков, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. «16 июля в свои полномочия вступил новый исполнительный директор РВИО А. Барков. Прежний руководитель, Владислав Кононов, перешел на государственную службу», — говорится в сообщении.
Ранее А. Барков занимал руководящие должности в Минкультуры России — от начальника отдела профилактики коррупционных правонарушений и контроля департамента контроля и кадров до директора департамента управления делами. Возглавлял московское муниципальное образование «Чертаново Центральное», работал в Госдуме.
«Российское военно-историческое общество, возглавляемое Владимиром Мединским, является одной из самых значимых общественных организаций в России, много сделано для усиления позиций на международном уровне. Своей задачей на посту исполнительного директора считаю качественное развитие РВИО не только на территории России, но и за ее пределами. Уже в ближайшее время под эгидой общества стартует несколько масштабных проектов, направленных на популяризацию отечественной военной истории», — приводятся в сообщении слова А. Баркова.
РВИО создано указом президента России в 2012 г. На сегодняшний день организация имеет представительства в 83 субъектах РФ, в ряде государств Европы и СНГ, а также в США.
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