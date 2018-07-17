Площадка фанфеста у Чаши останется с казанцами навсегда

Площадка фестиваля болельщиков будет жить. Только теперь не ради футбольных болельщиков, а ради казанцев. Около Чаши хотят проводить городские праздники. Одно мероприятие уже прошло — День молодежи в конце июня. Зимой сюда переедет центральная новогодняя елка. Правда, сначала площадке нужно пережить некоторые изменения.

Беспощадно и со злобным смехом разбирать площадку никто не собирается. Подземные коммуникации, например, оставят в покое. Это неудивительно: перед чемпионатом территория у Чаши пережила настоящий хаос и была совсем без настроения. Делать это снова было бы чистой воды безумием. Поэтому уберут только временные конструкции.

Кстати, праздники у Чаши устраивали и до чемпионата. Тогда площадка не была к этому готова. На это намекали проблемы с проведением звука, света, подключением канализации и установки туалетов. Всемогущий чемпионат все эти проблемы решил. Теперь площадка готова принять торговые и развлекательные объекты и 25 000 человек единовременно.

Есть еще одна приятная новость. Восьмого августа, откроют смотровую площадка. Наверняка для того, чтобы все посмотрели, насколько все стало хорошо. Первое мероприятие около Чаши после чемпионата (не считая чьи-то свадьбы) пройдет в конце августа. Это авиагонки Red Bull Air Race.

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