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Инопланетяне посетили Чкаловский и попали на видео
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Инопланетяне посетили Чкаловский и попали на видео 

Деловое сообщество 53 минуты назад
В ночь на 17 июля две ростовчанки стали свидетелями таинственного события. Выйдя подышать свежим воздухом на балкон многоэтажки, девушки увидели в небе несколько странных мерцающих объектов. Они стройным рядом пронеслись в ночном небе над их головами, при этом совсем бесшумно. Необычное явление ростовчанки сняли на видео и выложили в социальные сети. Девушки уверены — они видели НЛО.
В комментариях сразу развернулось бурное обсуждение, что же за природные силы могли дать подобный эффект. Особо начитанные даже вспомнили про огни святого Альма, но и это не объясняет, что же это за объекты. Признали непохожими их и на самолеты, и на небесные китайские фонарики. Сторонники уфологической теории сошлись во мнении, что южная столица чем-то привлекает инопланетян, может быть красивыми девушками?
https://youtu.be/UyWHSGssSag
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