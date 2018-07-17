Инопланетяне посетили Чкаловский и попали на видео

В ночь на 17 июля две ростовчанки стали свидетелями таинственного события. Выйдя подышать свежим воздухом на балкон многоэтажки, девушки увидели в небе несколько странных мерцающих объектов. Они стройным рядом пронеслись в ночном небе над их головами, при этом совсем бесшумно. Необычное явление ростовчанки сняли на видео и выложили в социальные сети. Девушки уверены — они видели НЛО.

В комментариях сразу развернулось бурное обсуждение, что же за природные силы могли дать подобный эффект. Особо начитанные даже вспомнили про огни святого Альма, но и это не объясняет, что же это за объекты. Признали непохожими их и на самолеты, и на небесные китайские фонарики. Сторонники уфологической теории сошлись во мнении, что южная столица чем-то привлекает инопланетян, может быть красивыми девушками?

https://youtu.be/UyWHSGssSag