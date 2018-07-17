На Ленина возле «Коляда-театра» вырубили старые кусты, чтобы сделать газон как в Европе

Вдоль проспекта Ленина этим летом благоустроят газон. Речь идёт о пространстве напротив «Коляда-театра». Там уже вырубили старые кусты вдоль дороги, в ближайшее время рабочие и волонтёры проведут субботник. Проект разработан фондом «Город может», который создали владелец Талицкого молочного завода, предприниматель Юрий Окунев и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин

— Володя Шахрин еще в мае предложил сделать с инициативной группой возле театра цивилизованный уголок. Ждали конца чемпионата, — рассказал Николай Коляда . — Вчера у театра вырубили старые кусты, они поредели и уже выглядели плохо. Теперь впереди еще много работы, но к новому сезону у театра будет всё выглядеть по-европейски: лавочки, газон и прочее. У нас там две клумбы, на которых обычно садили цветочки, но в этом году там растет только бурьян. Мне нравится эта идея Шахрина: возьмись — и сделай! Не жди, что Путин придет и всё наладит, а сам сделай так, чтобы тебе было жить приятно.

В пресс-службе группы «Чайф» уточнили, что на пространстве у театра ради эксперимента появятся бордюры, которые будут задерживать грязь на газонах и не давай ей стекать на тротуар.

Обеспокоенные жители Екатеринбурга уже предположили, что вырубленные кусты — это «акт вандализма» и на месте газона появится новая автостоянка, но на самом деле это не так.

Благоустройство зоны перед «Коляда-театром» — это только первый проект фонда, позднее его руководители собираются улучшать и другие дворы Екатеринбурга.

Напомним, недавно мы писали, что во дворе на Шейнкмана вырубили все деревья, превратив его практически в пустыню. Но в управляющей компании заверили, что там высадят новую зелень.