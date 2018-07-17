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Медведев: подготовка стратегии пространственного развития РФ завершена
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Медведев: подготовка стратегии пространственного развития РФ завершена 

РИА Недвижимость 49 минут назад
ГОРКИ, 17 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о завершении подготовки стратегии пространственного развития РФ.
"Сразу хочу сказать, что подготовка документа сейчас завершается. Вы многое сделали для того, чтобы документ получился сбалансированным", — сказал Медведев на встрече с руководством Совфеда во вторник.
Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что проект стратегии пространственного развития будет опубликован до конца рабочей недели для общественного обсуждения.
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