Медведев: подготовка стратегии пространственного развития РФ завершена 

ГОРКИ, 17 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о завершении подготовки стратегии пространственного развития РФ.
"Сразу хочу сказать, что подготовка документа сейчас завершается. Вы многое сделали для того, чтобы документ получился сбалансированным", — сказал Медведев на встрече с руководством Совфеда во вторник.
Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что проект стратегии пространственного развития будет опубликован до конца рабочей недели для общественного обсуждения.