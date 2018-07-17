Ещё
В Казани ограничат движение по Ибрагимова и Гагарина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани ограничат движение по Ибрагимова и Гагарина 

Казанский Портал 50 минут назад
В Казани вводят ограничение движения по улице Гагарина и проспекту Ибрагимова:
до 17 сентября — по улице Гагарина на участке от Октябрьской до дома №22; с 23:00 20 июля до 5:00 23 июля — по улице Гагарина в районе пересечения с Октябрьской; с 23:00 20 июля до 5:00 30 июля — по улице Гагарина в районе дома №22; с 23:00 3 августа до 5:00 6 августа — по улице Гагарина в районе дома №24; с 23:00 3 августа до 5:00 6 августа — по проспекту Ибрагимова в районе пересечения с улицей Гагарина.
Неудобства связаны с реконструкцией тепловода, сообщает пресс-служба мэрии.
Читайте также:
21 июля центр Казани ненадолго перекроют
«Бросай машину и беги». В Казани заметили странный набор знаков
Казанский Портал: последние новости
17 июля в Казани начнется массовое отключение горячей воды Улицу Назарбаева перекроют почти на месяц Площадка фанфеста у Чаши останется с казанцами навсегда
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17327
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа22
Крымский мост закроют из-за Расторгуева162
В Петербурге прогремел взрыв
Россию обязали заплатить участницам Pussy Riot170
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение