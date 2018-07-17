В Казани ограничат движение по Ибрагимова и Гагарина

Казани вводят ограничение движения по улице Гагарина и проспекту Ибрагимова:

до 17 сентября — по улице Гагарина на участке от Октябрьской до дома №22; с 23:00 20 июля до 5:00 23 июля — по улице Гагарина в районе пересечения с Октябрьской; с 23:00 20 июля до 5:00 30 июля — по улице Гагарина в районе дома №22; с 23:00 3 августа до 5:00 6 августа — по улице Гагарина в районе дома №24; с 23:00 3 августа до 5:00 6 августа — по проспекту Ибрагимова в районе пересечения с улицей Гагарина.

Неудобства связаны с реконструкцией тепловода, сообщает пресс-служба мэрии.

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