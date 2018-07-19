Жители района Бирюлево Западное обсудили важные вопросы с главой управы

Встреча населения с главой управы района Бирюлево Западное Ольгой Андрияновой состоялась в ТЦСО «Чертаново» в среду, 18 июля.

Первой темой встречи стало взаимодействие управы с общественными организациями района. Ольга Андриянова сообщила, что в Бирюлеве Западном функционирует девять общественных организаций, таких как Совет ветеранов, Общество инвалидов, Общество жертв политических репрессий и прочие. Они включают в себя общей численностью 8 000 участников. Глава управы рассказала, что всем обществам предоставляются технически оборудованные помещения, для членов объединений организуют социальную и материальную помощь, а также проводят для них досуговые мероприятия.

Второй темой для обсуждения стало благоустройство дворовых территорий. Ольга Андриянова рассказала, что до конца года планируется благоустроить восемь дворовых территорий, работы на некоторых из них уже закончены. В районе, по словам главы управы, отремонтируют или установят новые детские площадки, проведут реставрацию проезжей части и тротуаров, а также посадят множество деревьев и кустарников.

В конце собрания гости встречи активно задавали свои вопросы и получили на них развернутые и компетентные ответы.