Сотрудников горбольницы №67 Хорошево-Мневников наградили

В стенах Департамента здравоохранения Москвы прошла церемония награждения медработников.

Медалью «Отличник здравоохранения» была отмечена заместитель главного врача по медицинской работе ГКБ № 67 Светлана Ведяшкина. Благодарственным письмом за активную гражданскую позицию наградили врача акушера-гинеколога Марию Альпидовскую.

— Медработников благодарили за активную гражданскую позицию, заслуги в области здравоохранения, многолетний добросовестный труд и реализацию программы столичного здравоохранения, — отметили в пресс-службе ГКБ № 67.

Напоминаем, что целью программы столичного здравоохранения является улучшение здоровья населения города Москвы на основе повышения качества и улучшения доступности медицинской помощи, приведения ее объемов и структуры в соответствие с заболеваемостью и потребностями населения, с современными достижениями медицинской науки, повышение качества окружающей среды. (ео)