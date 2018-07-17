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Сотрудников горбольницы №67 Хорошево-Мневников наградили
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Сотрудников горбольницы №67 Хорошево-Мневников наградили 

Управа района Хорошево-Мневники 53 минуты назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В стенах Департамента здравоохранения Москвы прошла церемония награждения медработников.
Медалью «Отличник здравоохранения» была отмечена заместитель главного врача по медицинской работе ГКБ № 67 Светлана Ведяшкина. Благодарственным письмом за активную гражданскую позицию наградили врача акушера-гинеколога Марию Альпидовскую.
— Медработников благодарили за активную гражданскую позицию, заслуги в области здравоохранения, многолетний добросовестный труд и реализацию программы столичного здравоохранения, — отметили в пресс-службе ГКБ № 67.
Напоминаем, что целью программы столичного здравоохранения является улучшение здоровья населения города Москвы на основе повышения качества и улучшения доступности медицинской помощи, приведения ее объемов и структуры в соответствие с заболеваемостью и потребностями населения, с современными достижениями медицинской науки, повышение качества окружающей среды. (ео)
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