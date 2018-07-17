Ревенко объяснил необходимость увеличения доли рекламы на ТВ

Увеличение количества рекламы на телевидении, в частности во время детских телепередач, необходимо для поддержки и увеличения производства отечественных художественных и мультипликационных фильмов.

Об этом заявил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко на пленарном заседании 17 июля в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта об увеличении процента рекламы на ТВ.

«Это законопроект не про бешеные деньги от рекламы и мучения зрителей, а про инструмент для профессионального сообщества и всей индустрии, чтобы она успешнее конкурировала на жёстком медийном рынке», — сказал Ревенко.

Депутат привёл данные опроса ФОМ , согласно которому в 2017 году 65% молодёжи от 17 до 23 лет уже получали информацию только через Интернет.

«Потому нам вдвойне необходимо поддержать телевидение. Если не прямыми бюджетными ассигнованиями, то хотя бы через увеличение доли рекламы в вещании», — подчеркнул он.

По его мнению, дав возможность выделять на рекламу на 15%, а 20% за час, мы даём возможность телевизионщикам маневрировать в течение суток, больше зарабатывать и тратить эти деньги на отечественное производство.