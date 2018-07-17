Нехватка портовых мощностей тормозит рост перевалки грузов на Дальнем Востоке

По мнению экспертов, нехватка портовых мощностей и неразвитость транспортной инфраструктуры тормозят дальнейший рост перевалки сухогрузов, прежде всего зерновых. На Дальнем Востоке из-за нехватки портовых мощностей и недостаточной пропускной способности железной дороги уже снизились темпы роста грузоперевозок, даже несмотря на высокий спрос на перевалку угля в страны ЮВА. Кроме того, развитие дальневосточных портов сдерживает недостаточная пропускная способность дальних железнодорожных подходов (БАМа и Транссиба) и нехватка подходящих площадок для строительства новых перегрузочных комплексов. По оценке экспертов, к 2020 году дефицит пропускной способности может достичь 28,7 млн т в год.