Любовь резидента. Жена позволила мужу завести роман с американкой

Недавно вышла в свет новая книга о нашем земляке, легендарном разведчике Исхаке Ахмерове. В годы Великой Отечественной ему удалось завербовать ряд важных чинов в Госдепартаменте США . Это один из немногих разведчиков, которым поставили памятник.

Автором книги «Отец и сын Ахмеровы: выбор резидента» стал главный врач областной туберкулезной больницы № 3 Анатолий Шалагин — личность также примечательная. Профессиональный медик, он пять лет возглавлял Чесменский район.

Был ли треугольник?

Корреспондент «АиФ-Челябинск» Эльдар Гизатуллин: Вы написали уже третью книгу об Исхаке Ахмерове. Откуда такой интерес?

Анатолий Шалагин: Личность Исхака Абдуловича Ахмерова, его профессиональная деятельность, как разведчика-нелегала экстра-класса, настолько многогранны и значимы для безопасности Советского Союза и современной России тоже, что переоценить его заслуги крайне сложно. И сколько бы о нем не было написано, этого будет мало. Про разведчиков нередко говорят, что и один в поле воин, но разведка — это всегда коллективный труд. Во многом книга стала реальностью благодаря появившейся возможности соприкоснуться с семейным архивом Ахмеровых.

— А правда, что в истории супер-разведчика существовал некий любовный треугольник?

— Я бы не стал называть взаимоотношения участников этого «треугольника» только любовными. Не следует забывать, что речь идёт о людях очень специфической профессии, для которых долг и дисциплина выше личных переживаний. Исхак Ахмеров задолго до своей первой командировки в США женился на Валентине Неугодовой, которая в последующем стала кадровым сотрудником органов государственной безопасности. И за океан в 1934 году она отправилась вместе с мужем и сыном. В США Ахмеров получил задание создать тайный канал связи между Москвой и лидером американских коммунистом Эрлом Браудером — через него можно было выйти на высокопоставленных чиновников в аппарате Белого дома, Госдепа и министерствах США.

Ключом для решения поставленной Центром задачи стала Хелен Лоури, племянница Браудера. Об этой удивительной женщине можно много говорить. Скажу лишь, что она осознанно стала сотрудничать с советской разведкой, понимая какую угрозу миру несёт фашизм. Знала она и о том, какую роль отводил ей наш резидент, когда в 1939 году предложил выехать вместе с ним в СССР. Конечно, она его любила по-настоящему. Поэтому и поехала. И Валентина Михайловна любила мужа, но она понимала всю необходимость приезда американки в Москву — и для разведки, и для безопасности ее семьи тоже. Потом началась война, Ахмеров вместе с Хелен вновь направляются в США, а жена и сын остаются в Москве. Окончательно брак Ахмеровых распался в 1951 году.

— Вы несколько раз упомянули о сыне Ахмерова. Как я понимаю, о нем раньше не писалось…

— Не писалось не только о сыне, но и о первой жене тоже. Валентина Михайловна всю войну, да и после неё, работала в управлении госбезопасности по Москве и Московской области , разрабатывала вражескую агентуру. В 1945 году её привлекали как переводчика для работы на Ялтинской конференции. А сын Роберт после окончания средней школы в 1942-ом был зачислен на спецфак школы НКВД. Потом воевал против националистических бандформирований в Литве и на Западной Украине.

После войны по линии Второго главного управления КГБ СССР (контрразведка) работал в Европе, Африке. В его биографии есть и не совсем обычный этап — в начале 60-х он входил в группу, которая занималась охраной первых советских космонавтов. Тогда его многие считали журналистом, колесившим за покорителями космоса по всему миру. И внук Андрей Робертович тоже связал свою судьбу с государственной безопасностью. Словом, это была целая династия.

— Вы в своё время написали книгу о противостоянии разведок СССР и фашистской Германии . По вашему мнению, кто все-таки кого переиграл? — Да, была книга «Потерянный рай». И ответ очевиден — убедительную победу одержала советская разведка. Конечно, были существенные неудачи. Разведка точно ответила, когда и где начнётся война. Но в довоенный период в советской внешней разведке не было аналитического подразделения (его, кстати, позднее создаст другой наш земляк Павел Фитин), которое бы на основе сопоставления различной информации могло выдавать точный прогноз развития событий. В то время существовала убежденность, особенно среди дипломатов, что началу войны будет предшествовать некий ультиматум Германии к СССР.

Предполагалось, что Германия потребует от СССР территориальных уступок в виде передачи рейху Украины, а уж потом, если советское руководство откажется, будет применена военная сила. Планировалось вступить с Германией в переговоры, по возможности их затянуть с тем, чтобы ещё на год оттянуть начало войны. Но реальность была, как известно, иной.

— В вашей библиографии есть книга «Горящие свечи саксаула», посвященная периоду присоединения к России Казахстана и Средней Азии. Это было во благо южным народам?

Великобритания в XIX веке небезосновательно тревожилась об усиление роли России не только в Европе, но и в Азии, где находилось главное колониальное приобретение Англии — Индия . В эпицентре этих событий оказалась степь (так в то время называли территорию современного Казахстана) и граничащая с ней Оренбургская губерния. Хотя к тому времени Младший и Средний жузы формально находились под протекторатом России, мира и покоя там не было: братоубийственные стычки степных родов, подогреваемые английскими эмиссарами, поставили некоторые роды на грань выживания.

Доходило до того, что уничтожались целые стойбища вместе со стариками и детьми. К этому следует добавить и процветавшую в среднеазиатских ханствах работорговлю. На невольничьих рынках Коканда Хивы продавались сотни и даже тысячи подданных Российской империи. Попытки решить все вопросы дипломатическим путем результатов не приносили, и тогда прибегли к военной силе. По сути дела это было, как сейчас принято говорить, принуждение к миру.

Увы, сейчас в бывших советских республиках всё, что связано с Россией, и не только советской, принято, мягко говоря, переосмысливать. Понятно, идет процесс обретения национальной идентичности, но когда он противоречит документальной истории, это уже не история, а целенаправленное её извращение. В общем, по моему глубокому убеждению, основанному на изучении архивных документов, приход русских в Казахстан и Среднюю Азию был благом для всех.

Прежде всего — врач

— В свое время вы возглавляли Чесменский район. Какие выводы сделали из этого опыта?

— С удовольствием вспоминаю те годы. Это был замечательный управленческий опыт. Тогда внедрялась «двуглавая» модель управления муниципалитетами. И если в других территориях этот эксперимент, скажем так, не удался, то в Чесме, как мне кажется, это были самые удачные годы. Многое, на мой взгляд, тогда удалось сделать и для райцентра, и для всего района. Была отличная работоспособная команда.

Думаю, главная проблема села — это занятость населения. Внедрение современных технологий в сельском хозяйстве привело к переизбытку рабочей силы. И это потом потянуло за собой все проблемы села. Важно понимать, что сокращения сельского населения, в том числе и из-за отсутствия работы — это глобальный процесс. Наверное, когда-то встанет вопрос об объединении отдельных сельских муниципалитетов. Может быть, в этом и будет состоять помощь селу.

— Писатель, краевед, врач, чиновник — это необычное сочетание. Случалось ли, что опыт одной из этих специальностей помогал вам преуспеть в другой?

— Если честно, мне не нравится, когда меня называют писателем. Никогда себя им не считал и не считаю. Публицист — да, краевед — да, но никак не писатель. К тому же вся моя литературная деятельность — это не профессия, а любимое хобби. Просто мне нравится этим заниматься в свободное время. К тому же любовь к краеведению объединяет людей различных профессий, в том числе и врачей. Среди моих коллег, как оказалось, немало тех, кто предметно занимается изучением истории. Если говорить о профессиональном опыте, позволяющим преуспеть в чем-то ином, то ключевым считаю профессию врача.

Досье