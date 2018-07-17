Железный трон. Какая сфера благоприятна для карьерного роста женщины

По данным статистики, доля женщин на руководящих постах в России составляет 20-40%, в то время как на Западе, где изначально сформировалась более благоприятная среда для построения карьеры, женщины занимают почти половину топовых постов (40-50%). Мы традиционно привыкли считать западное общество более демократичным, продвинутым и толерантным. Но в основном это связано с тем, что там активная борьба за равные права началась на десятки лет раньше. Наши прабабушки вступили в борьбу за права женщин еще в начале ХХ века. В этой борьбе им «помогли» социальные и исторические факторы. В 1920-х годах советскому государству просто потребовались значительные рабочие мощности, потом Вторая мировая война упрочила позиции советских женщин на рабочих должностях, ведь многие мужчины не вернулись с войны.

Советская женщина могла выбирать практически любую профессию, государство и общество это очень приветствовало, но кресло руководителя могла занять только дама трудной судьбы, одинокая и, чаще всего, обиженная мужчиной. Образ женщины-руководителя в советских фильмах — это Катя из « Москва слезам не верит», которая добилась успеха в отместку за свое одиночество, или «черствый сухарь» Людмила Прокофьевна в «Служебном романе». Таким образом, советское общество все же допускало феномен женщины-руководителя, правда, это были всегда девушки «с изъяном», выполнявшие несвойственные ей функции той эпохи. Несмотря на то, что с советских времен произошло множество изменений, как в политическом и бизнес-сообществе, так и в обществе в целом, но и сегодня высоких постов в России добивается удивительно мало женщин. В списке СЕО топ-100 международных компаний есть только одна женщина.

Германия и Великобритания. В топ-250 российских компаний, на аналогичной позиции лишь — 3% женщин, а в топ-500 мировых компаний этот процент уже достигает 6,4%. Если рассматривать не только первые позиции, а менеджмент в целом, то вопреки оценочным ожиданиям, в России женщины-управленцы представлены лучше всего в мире. Согласно исследованию Grant Thornton, присутствие слабого пола в топ-менеджменте крупного бизнеса достигает 47%, при средних мировых показателях — 25%, и всего 18-23% в максимально толерантных западных странах, таких как США

Если посмотреть более детально, как распределены эти 47% российских женщин-руководителей, можно увидеть традиционные «женские» направления: HR, бухгалтерия, маркетинг и PR. По данным анализа топ-менеджмента 500 крупнейших российских компаний за 2015-2016 годы, доля женщин-руководителей в области HR составляет 25,3%, в операционном управлении — 18%, в маркетинге и PR — 17%. Важно отметить, что согласно исследованию бэкграундов СЕО, проведенному Odgers Berndtson в 2018 году, чаще всего СЕО вырастают из позиций финансового директора (22%), коммерческой функции (16%) или из инженерно-технической сферы (15%). По сути, женщины изначально работают в «непроходных» сферах, где максимальная вершина карьеры — глава функционального направления.

Так кто же сегодня те женщины, которые смогли занять первые позиции в компаниях?

1. Они, как и мужчины, чаще всего приходят на свой пост с позиции финансового директора: в рамках исследования почти 50% женщин имеют бэкграунд в этой сфере. Финансовая сфера в целом оказалась наименее подвержена гендерным предрассудкам.

2. Это женщины, прошедшие длинный путь с нуля внутри одной компании (70%) или получают повышение с позиции СЕО-1 (75%). Только треть женщин заняли должность топ-менеджера, перейдя из других компаний. У мужчин этот показатель выше в два раза. Значительную разницу можно объяснять как низким количеством опытных женщин-СЕО на рынке, так и повышенным стрессом, который испытывает компания и ее сотрудники от прихода топ-менеджера со стороны. Несмотря на формально достигнутое равноправие, патриархальность осталась прежде всего в головах, и сотрудники обоих полов по-прежнему предпочитают руководителей-мужчин.

3. Большинство сегодняшних СЕО развивали свою карьеру в одной отрасли — только у 30% опрошенных в бэкграунде больше одной функции. И, как правило, эти функции смежные — например, коммерция и маркетинг. Но здесь хочется предостеречь тех, кто планирует свое карьерное развитие сегодня: вызовы ближайшего будущего потребуют от управленца гораздо большей гибкости и функциональной широты, поэтому строить карьеру традиционными поступательными шагами может оказаться устаревшей стратегией. Положительная динамика сегодня, конечно, есть, но трудно отрицать, что во всем мире женщины сталкиваются не только со стеклянными карьерными потолками, но и с карьерными «тоннелями», когда функциональные направления, доступные женщинам для карьерного роста, в силу своих бизнес-особенностей, не приводят к генеральному креслу.

Кроме того, сегодня очень модно акцентировать внимание на профессиональных отличиях между мужчиной и женщиной. Даже сейчас, когда роли представительниц слабого пола в бизнесе уделяется особое внимание, оно становится слишком особым, тем самым усугубляя положение, а не выравнивая его. Беглый ретроспективный взгляд позволяет надеяться, что этот маятник достигнет равновесия и гендер руководителя перестанет быть такой животрепещущей темой, уступив место профессионализму. А пока мы будем наблюдать и изучать примеры тех женщин-СЕО, которые прорвались сквозь броню стереотипов и возглавили компании.

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