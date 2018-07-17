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Кому в Уфе отдали земли в первой половине июля
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Кому в Уфе отдали земли в первой половине июля 

ufa1.ru 57 минут назад
Фото: ufa1.ru
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Обществу «Парк-Сити» разрешили разрабатывать проект планировки и межевания территории общей площадью 4,8 га, ограниченной улицами Карла Маркса, Свердлова, Гоголя и Коммунистической. Представителю уже поручили заказать необходимые документы. О том, чем предполагается застроить квартал, станет известно в ближайшие полтора года — такой срок в городской мэрии дали на представление бумаг в Главное управление строительства и архитектуры.
ООО «Макспром» займется проектом межеванием участка в 9,3 га, ограниченного с юга улицей Летчиков, с севера — границей города, с востока и запада — проектируемыми улицами в жилом районе «Затон». Что за новостройки появятся на участке пока не известно.
Обществу «Энергика» отдали под проект межевания территорию на 1,4 га между улицами Пугачева, Геофизиков и проектируемой улицей в Кировском районе. Проект межевания обязали представить в Главархитектуру в течение года.
Развитием застроенной территории между улицами Свободы, Ломоносова, Кремлевской и Пекинской займется «Строительная компания „Наш Новый город“). Их проект планировки квартала в мэрии утвердили. Правда, чертежи развития инфраструктуры прикрепить к постановлению забыли.
А вот общество „Дионис“ от своих грандиозных планов межевания земли в Кировском районе города, которые в мэрии одобрили в начале мая этого года, отказалось. Его проект освоения участка на 606,4 га между улицей Пугачева, рекой Белой и рекой Уфа в первой половине июля признали недействительным.
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