Кому в Уфе отдали земли в первой половине июля

Фирмам велели подготовить градостроительные задания

Обществу «Парк-Сити» разрешили разрабатывать проект планировки и межевания территории общей площадью 4,8 га, ограниченной улицами Карла Маркса, Свердлова, Гоголя и Коммунистической. Представителю уже поручили заказать необходимые документы. О том, чем предполагается застроить квартал, станет известно в ближайшие полтора года — такой срок в городской мэрии дали на представление бумаг в Главное управление строительства и архитектуры.

ООО «Макспром» займется проектом межеванием участка в 9,3 га, ограниченного с юга улицей Летчиков, с севера — границей города, с востока и запада — проектируемыми улицами в жилом районе «Затон». Что за новостройки появятся на участке пока не известно.

Обществу «Энергика» отдали под проект межевания территорию на 1,4 га между улицами Пугачева, Геофизиков и проектируемой улицей в Кировском районе. Проект межевания обязали представить в Главархитектуру в течение года.

Развитием застроенной территории между улицами Свободы, Ломоносова , Кремлевской и Пекинской займется «Строительная компания „Наш Новый город“). Их проект планировки квартала в мэрии утвердили. Правда, чертежи развития инфраструктуры прикрепить к постановлению забыли.

А вот общество „Дионис“ от своих грандиозных планов межевания земли в Кировском районе города, которые в мэрии одобрили в начале мая этого года, отказалось. Его проект освоения участка на 606,4 га между улицей Пугачева, рекой Белой и рекой Уфа в первой половине июля признали недействительным.