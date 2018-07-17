Промпроизводство США увелисилось на 0,6%

Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали роста показателя на 0,5%. Показатель мая был пересмотрен со снижения на 0,1% до снижения на 0,5%.

Загрузка промышленных мощностей в США в июне составила 78%. При этом показатель остается на уровне 1,8 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня.

Индикатор также оказался и ниже прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 78,4%.

Как отмечается, показатель промпроизводства является одним из ключевых для экономики и отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.