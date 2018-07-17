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Промпроизводство США увелисилось на 0,6%
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Промпроизводство США увелисилось на 0,6% 

Вести Экономика 13 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Объем промышленного производства в США в июне вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно сообщению Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали роста показателя на 0,5%. Показатель мая был пересмотрен со снижения на 0,1% до снижения на 0,5%.
Загрузка промышленных мощностей в США в июне составила 78%. При этом показатель остается на уровне 1,8 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня.
Индикатор также оказался и ниже прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 78,4%.
Как отмечается, показатель промпроизводства является одним из ключевых для экономики и отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
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