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Более 72 тыс. поездок совершили пассажиры нескоростных «Ласточек» на участке Москва-Клин с 16 июня
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Более 72 тыс. поездок совершили пассажиры нескоростных «Ласточек» на участке Москва-Клин с 16 июня 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Более 72 тыс. пассажиров Ленинградского направления Октябрьской железной дороги перевезли пригородные поезда «Комфорт» на участке Москва-Клин за первый месяц курсирования — с 16 июня 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
«Пригородные поезда «Комфорт» перевезли 72,5 тыс. пассажиров за месяц курсирования на Ленинградском направлении. Наибольшей популярностью пользуются утренние и вечерние рейсы между Москвой и Клином», — говорится в сообщении.
По словам генерального директора МТППК Олега Федотова, которого цитирует пресс-служба, за отчетный месяц было получено множество обращений от пассажиров — в основном, благодарности, но были и замечания.
«Благодаря некоторым из них мы оперативно внесли доработки. Например, по просьбам пассажиров мы добавили дополнительные стикеры «Комфорт» непосредственно на двери поезда — раньше нанесенные на борт вагонов наклейки перекрывались дверями при открытии. Также мы завершили работу с системой аудиоинформирования — теперь все остановки поездов «Комфорт» объявляются автоматически на русском и английском языках», — отметил О. Федотов.
«Комфорт» — новый стандарт обслуживания пассажиров МТППК электропоездами «Ласточка» с сохранением маршрутов и стоимости проезда обычных электричек. Первый такой поезд запустили на Ленинградском направлении 16 июня 2018 г. Ежедневно он совершает семь рейсов на участке Москва-Крюково-Клин. Для удобства пассажиров пригородные поезда «Комфорт» визуально отличаются от скоростных «Ласточек». Экстерьер поезда украшен эксклюзивной ливреей с белыми и синими полосами. Контроль оплаты проезда в постоянном режиме осуществляют работники контрольно-ревизионной службы Московско-Тверской ППК.
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