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За драку на пешеходном переходе жительниц Новороссийска оштрафовали на 25 тысяч рублей
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За драку на пешеходном переходе жительниц Новороссийска оштрафовали на 25 тысяч рублей 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
15 и 10 тысяч придется заплатить водителю и пассажирке.
Напомним, как сообщал «За рулем Кубань», 27 июня в Новороссийске на перекрестке улиц Революции 1905 года и Карла Маркса вспыхнул дорожный конфликт, который сняли на видео случайные свидетели. Подрались девушка пешеход и автоледи, которой на помощь пришла пассажир авто — ее мать. На этом участники конфликта-автомобилисты не остановились и обратились в суд с жалобой на девушку-пешехода. Однако судья принял сторону пешехода, вынес решение прекратить в отношении нее производство по делу об административном правонарушении, признав ее действия вызванными крайней необходимостью. Виновной в конфликте признали женщину, управлявшую иномаркой, которой назначили штраф в размере 15 000 рублей. Еще 10 000 заплатит ее мать.
За рулем Кубань: последние новости
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