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«Отважная пешка» состоится в Новосибирске в августе
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«Отважная пешка» состоится в Новосибирске в августе 

АиФ-Новосибирск 54 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
С 1 по 10 августа в Новосибирске состоится XXVIII открытый шахматный фестиваль «Отважная пешка». Основная задача этих фестивальных соревнований — популяризация шахмат среди молодежи. И как показывает 28 летняя история, организаторам удается добиться задуманного. Для участия в «Отважной пешке» к нам приезжают спортсмены из самых разных городов и сел Новосибирской области и близлежащих регионов; кроме того, в 2017 году участие в турнире приняли ребята из шахматного клуба «Белая ладья» (Казахстан).
Проверит свои силы в шахматном спорте и старшее поколение. В прошлом году участие в «Отважной пешке» приняли 18 спортсменов от 14 до 80 лет. Среди них — два международных мастера, в частности, представительница Казахстана, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
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