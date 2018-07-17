Просто добавь воды: Горожане смогут пообщаться с изобретателем «Чудо-стакана» на «технозавтраке»

Горожане получат возможность пообщаться в неформальной обстановке с представителями Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Встреча под названием «ВОИРтехнозавтрак» состоится в Московском Доне Книги на Новом Арбате 17 июля.

На мероприятии у гостей появится возможность познакомиться с запатентованным в России инновационной технологией и ее разработчиком.

— «Чудо–стакан» — одноразовая емкость для приготовления различных напитков, которая может использоваться как в быту, так и на предприятиях общественного питания, на морском, авиационном, железнодорожном и автомобильном транспорте. Для использования — просто залейте воды: все ингредиенты уже внутри стакана, — рассказали организаторы встречи на официальном сайте о инновационной находке.

Особенность устройства в том, что она приносит наименьший ущерб окружающей среде как в момент производства, так и после утилизации.

Пообщается с гостями на тему инноваций Евгений Захаров

Место проведения мероприятия: улица Новый Арбат, дом 8. Начало встречи в 10:00. Вход свободный.