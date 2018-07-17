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Просто добавь воды: Горожане смогут пообщаться с изобретателем «Чудо-стакана» на «технозавтраке»
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Просто добавь воды: Горожане смогут пообщаться с изобретателем «Чудо-стакана» на «технозавтраке» 

Управа района Арбат города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Горожане получат возможность пообщаться в неформальной обстановке с представителями Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Встреча под названием «ВОИРтехнозавтрак» состоится в Московском Доне Книги на Новом Арбате 17 июля.
На мероприятии у гостей появится возможность познакомиться с запатентованным в России инновационной технологией и ее разработчиком.
— «Чудо–стакан» — одноразовая емкость для приготовления различных напитков, которая может использоваться как в быту, так и на предприятиях общественного питания, на морском, авиационном, железнодорожном и автомобильном транспорте. Для использования — просто залейте воды: все ингредиенты уже внутри стакана, — рассказали организаторы встречи на официальном сайте о инновационной находке.
Особенность устройства в том, что она приносит наименьший ущерб окружающей среде как в момент производства, так и после утилизации.
Пообщается с гостями на тему инноваций Евгений Захаров.
Место проведения мероприятия: улица Новый Арбат, дом 8. Начало встречи в 10:00. Вход свободный.
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