Эксперт: приток туристов на волне ЧМ-2018 в Москве продлится до осени

Арон Либинсон. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 17 июля. / ТАСС /. Приток туристов, отмечавшийся в Москве в дни чемпионата мира по футболу, продлится до осени. В долгосрочной перспективе Россия откроется как направление для путешествий для многих из тех, кто ранее ее не рассматривал, сказал в интервью ТАСС вице-президент InterContinental Hotels Group по операционной деятельности и развитию бизнеса в России, странах СНГ и Грузии

"Все, что касается влияния (ЧМ-2018 на гостиничный рынок), можно рассматривать только на конкретный период — на июль-август. Тенденция исключительно влияет на лето, потому что дальше у нас возвращается наш нормальный сезон. Скорее всего, это будет лето достаточно хорошее. Москва на этом хайпе протянет до конца лета, потому что август выглядит довольно позитивно, а дальше мы входим в сентябрь, в свою нормальную парадигму корпоративного бизнеса, конференций, массовых китайских групп", — оценил Либинсон пост-эффект ЧМ-2018 на столичную индустрию гостеприимства.

Вместе с тем, по предварительным прогнозам, уже в следующем году темпы роста гостиничного бизнеса в Москве будут уже не такими большими, как в 2018-м. «Думаю, что 2019 год будет похож на 2017 год с плюсом определенным, а 2018 год за счет этих двух — трех месяцев будет выделяться», — отметил эксперт.

Помимо наплыва зарубежных гостей в города-организаторы в период ЧМ, можно также говорить и о макроэкономических последствиях мирового футбольного первенства для России, которые проявят себя позднее, отметил Либинсон. В их числе он назвал «увеличение интереса к России, ослабление негативного PR-фона».

Позитив в перспективе

И в долгосрочной перспективе «плюсы» от ЧМ-2018 — существенные. «Можно прогнозировать то, что Россия откроется как направление для многих людей, которые ее сейчас не рассматривали, в том числе из Европы, с Востока, из Южной Америки. Еще нельзя забывать о мощной силе социальных сетей: тот позитив, который сейчас есть в отношении ЧМ и гостеприимства в России, он, конечно, сыграет свою роль», — уверен Либинсон.

Эксперт обратил внимание и на благоприятную обстановку, сопровождавшую праздник футбола в РФ на протяжении месяца. «Это самый спокойный чемпионат мира с точки зрения преступности. Все отмечают, что такого качества и уровня организации никто не ожидал, и, естественно, все сильно впечатлены. И это, скорее всего, тоже приведет к росту позитивной волны [интереса туристов]», — подчеркнул он.

В этой связи Либинсон выделил важность не только организации привлекательных для путешественников событий, но и «серьезной планомерной работы по формированию круглогодичного туристского потенциала» — прежде всего в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, где наблюдается определенная сезонность турпотока. Эта работа должна охватывать такие аспекты, как узнаваемость города, развитие инфраструктуры, доступность музеев с точки зрения отсутствия длинных очередей, городской транспорт и др.

Отмечаемые в последние годы положительные изменения в развитии туристской инфраструктуры в городах позволяет участникам рынка с оптимизмом смотреть в будущее. К примеру, в Санкт-Петербурге среднегодовая загрузка гостиничных объектов на протяжении последних пяти лет растет стабильно на 7-8% в год. Это происходит именно за счет того, что удлиняется сезон: круглый год ездят китайские группы и очень активно развивается внутренний туризм в России, считает эксперт.

InterContinental Hotels Group входит в число крупнейших в мире международных сетей отелей по количеству номеров. По данным на 2017 год, семейство IHG охватывает около 5,3 тыс. отелей в разных странах. По состоянию на 2018 год в России открыто 20 отелей сети.

Матчи первого в истории домашнего чемпионата мира по футболу проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.