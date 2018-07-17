С профессиональным офтальмологом 17 июля смогут пообщаться жители Богородского

О том, как следует заботиться о своем зрении расскажет врач-офтальмолог поликлинического отделения ГКБ имени братьев Бахрушиных Александр Эбаноидзе . Он ответит на вопросы москвичей.

В отделе социальных коммуникаций и активного долголетия Территориального центра социального обслуживания «Сокольники» во вторник, 17 июля, будет проведена лекция и встреча с врачом-офтальмологом Александром Эбаноидзе.

Опытный медик из поликлинического отделения ГКБ имени братьев Бахрушиных подробно расскажет о том, как нужно заботиться о своем зрении и даст рекомендации по улучшению зрения и профилактике глазных заболеваний. Помимо этого Александр Мерабович ответит на все вопросы жителей ВАО столицы.

Встреча пройдет по адресу: ул. Стромынка д. 19, к. 2.

Начало в 15 часов.

Участие в мероприятии свободное!