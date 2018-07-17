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С профессиональным офтальмологом 17 июля смогут пообщаться жители Богородского
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С профессиональным офтальмологом 17 июля смогут пообщаться жители Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
О том, как следует заботиться о своем зрении расскажет врач-офтальмолог поликлинического отделения ГКБ имени братьев Бахрушиных Александр Эбаноидзе. Он ответит на вопросы москвичей.
В отделе социальных коммуникаций и активного долголетия Территориального центра социального обслуживания «Сокольники» во вторник, 17 июля, будет проведена лекция и встреча с врачом-офтальмологом Александром Эбаноидзе.
Опытный медик из поликлинического отделения ГКБ имени братьев Бахрушиных подробно расскажет о том, как нужно заботиться о своем зрении и даст рекомендации по улучшению зрения и профилактике глазных заболеваний. Помимо этого Александр Мерабович ответит на все вопросы жителей ВАО столицы.
Встреча пройдет по адресу: ул. Стромынка д. 19, к. 2.
Начало в 15 часов.
Участие в мероприятии свободное!
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