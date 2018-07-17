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Кинофестиваль пройдет с 21 по 28 июля
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Кинофестиваль пройдет с 21 по 28 июля 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
«Хрустальный ИсточникЪ» объединит талантливых кинорежиссёров в четырёх ставропольских городах — Кисловодске, Железноводске, Пятигорске и Ессентуках. Он пройдёт с 21 по 28 июля. Планируется продемонстрировать от 10 до 14 кинолент. Состоятся различные мастер-классы, концерты и благотворительные мероприятия. А для любителей поспорить обещают организовать дискуссионную площадку.
Кроме того, участники фестиваля пройдут по самой большой в России красной звёздной дорожке — её длина составит 555 метров. На мероприятии будет присутствовать представитель «Книги рекордов Гиннеса», который зафиксирует достижение.
Также «Хрустальный Источникъ» посетит звезда мирового кинематографа.
Источник: pobeda26.ru
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