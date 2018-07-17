«Яндекс» и власти Москвы будут развивать беспилотный транспорт

Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Moscow Urban Forum 2018 в парке «Зарядье».

«Яндексе» отметили, что благодаря сотрудничеству с властями Москвы удастся создать законодательную базу, необходимую для внедрения технологий беспилотного управления на московских дорогах общего пользования. Помимо прочего, тестирование беспилотников в мегаполисе позволит быстрее научить машину нюансам вождения. В компании рассчитывают, что это повысит конкурентоспособность российских технологий на мировом уровне.

В феврале беспилотный автомобиль «Яндекса» впервые проехал по улицам Москвы после снегопада, а в июне беспилотник преодолел расстояние в 789 километров от Москвы до Казани

Компания «Яндекс» занимается разработкой технологии беспилотного управления автомобилем с 2016 года. В ней используются наработки из области машинного обучения компьютерного зрения и навигации.