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Представитель РПЦ выступил за отмену платных дорог в России вслед за роумингом из-за «разделения русского пространства»
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Представитель РПЦ выступил за отмену платных дорог в России вслед за роумингом из-за «разделения русского пространства» 

Newsru.com 24 минуты назад
Фото: Newsru.com
Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ, профессор философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Александр Щипков выступил за отмену платных дорог в России, поскольку они, по его мнению, разделяют «русское пространство». Об этом он заявил в эфире телеканала
"Спас"
Щипков отметил, что дорога в России — «сакральное понятие», она дает человеку ощущение свободы и «обладания пространством». «Когда ты движешься, это пространство твое. И вдруг — дорога платная: ты подъезжаешь — там семафор, там шлагбаум, ты платишь какие-то деньги, и это уже не твое, ты едешь не по своей родине!» — сказал представитель РПЦ.
"Я все понимаю: это стоит денег, капиталовложения, экономика, рынок… Да причем тут это? А есть же русские люди, ведь это наше пространство. А тот, кто берет деньги, в русском сознании, — всегда будет буржуй, всегда будет кровопийца, и всегда будет человек, который пытается приватизировать наше русское пространство. Платные дороги — из этой серии. Поэтому и платные дороги в России, конечно, будут отменены", — уверен Щипков.
Он отметил, что ранее уже высказывал подобное мнение о  внутрисетевом роуминге
и предрекал его отмену, из-за чего в соцсетях Щипкова, по его словам, «подняли на смех». Между тем 10 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий отменить роуминг на территории России.
По мнению профессора, «расчленению единого русского пространства» также способствует банковская система. Он привел в пример абстрактный банк с главным офисом в Москве и филиалами в других городах. «Человек живет в Москве, его родители живут в Самаре. Они клиенты того же самого банка. Если он переводит маме сто рублей на поддержку, то он платит налог, он платит процент внутри одного банка. Чем это отличается от роуминга? Это попытка нажиться, вот на этой старушке нажиться», — сказал Щипков, назвав это преступлением.
Платные дороги действуют в 13 субъектах РФ: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Тверской, Ростовской, Рязанской, Тульской областях, Удмуртии и в Санкт-Петербурге.
Ожидается, что платными будут Центральная кольцевая автомобильная дорога () в Москве и Московской области,
северный дублер Кутузовского проспекта
в российской столице, некоторые путепроводы через железную дорогу в Подмосковье. Идет строительство первой платной дороги на Дальнем Востоке, соединяющей три федеральных шоссе: «Амур», «Уссури» и «Восток».
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