Глава Минтранса ответил на предложение РПЦ отменить платные дороги

«Мы ведь не выдумываем платные дороги только потому, что нам это нравится», — сказал журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих , отвечая на вопрос RNS о предложении РПЦ отменить платные дороги.

Он отметил, что в целом ряде случаев частные инвесторы приходят и говорят: «Давайте вам поможем построить те или иные участки, или улучшить, чтобы людям лучше жилось».

До появления платных дорог люди не ездили по определенным направлениям. «Теперь будут ездить (по платным дорогам. — RNS) с комфортом и удобством. Кто хочет, естественно. Кто не захочет, тот может пользоваться бесплатной альтернативой», — сказал глава Минтранса.

Дитрих считает, что нужно дать возможность инвесторам таким образом помогать и делать передвижение более удобным.

«Можно отменить попробовать, но польза вряд ли от этого будет», — считает он.