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Глава Минтранса ответил на предложение РПЦ отменить платные дороги
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Глава Минтранса ответил на предложение РПЦ отменить платные дороги 

Rambler News Service 53 минуты назад
Фото: The Village
Министерство транспорта ответило на предложение РПЦ об отмене платных автомобильных дорог в России.
«Мы ведь не выдумываем платные дороги только потому, что нам это нравится», — сказал журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих, отвечая на вопрос RNS о предложении РПЦ отменить платные дороги.
Он отметил, что в целом ряде случаев частные инвесторы приходят и говорят: «Давайте вам поможем построить те или иные участки, или улучшить, чтобы людям лучше жилось».
До появления платных дорог люди не ездили по определенным направлениям. «Теперь будут ездить (по платным дорогам. — RNS) с комфортом и удобством. Кто хочет, естественно. Кто не захочет, тот может пользоваться бесплатной альтернативой», — сказал глава Минтранса.
Дитрих считает, что нужно дать возможность инвесторам таким образом помогать и делать передвижение более удобным.
«Можно отменить попробовать, но польза вряд ли от этого будет», — считает он.
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