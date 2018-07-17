Ещё
На подходах к порту Сабетта смягчили ледовые ограничения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На подходах к порту Сабетта смягчили ледовые ограничения 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В морском порту Сабетта изменяются условия ледового плавания. Это связано с отсутствием льда в акватории 1 и 3 районов порта и на подходах к ним, а также улучшение общей ледовой обстановки, уменьшение толщины и сплоченности льда.
Соответствующее распоряжение подписал и.о. капитана морского порта Сабетта Борис Горбушин.
Так, с 15 июля судам с ледовым классом Ice1 и выше разрешено самостоятельное плавание на подходах к морскому порту Сабетта. Плавание судов на подходах к Сабетте необходимо осуществлять в соответствии с условиями и ограничениями, указанными в разрешениях на право плавания в акватории Северного морского пути и классификационных свидетельствах/свидетельствах о классификации.
ИА Север-Пресс: последние новости
Заметки наших читателей. Мотоциклистам лучше объезжать дороги Пермского края и Кировской области Около двух тысяч ямальских выпускников подали заявки в тюменские вузы День рождения отметят более 23 тысяч человек. «РН-Пурнефтегаз» исполнилось 32 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа22
Крымский мост закроют из-за Расторгуева162
В Петербурге прогремел взрыв
Россию обязали заплатить участницам Pussy Riot176
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение