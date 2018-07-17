На подходах к порту Сабетта смягчили ледовые ограничения

В морском порту Сабетта изменяются условия ледового плавания. Это связано с отсутствием льда в акватории 1 и 3 районов порта и на подходах к ним, а также улучшение общей ледовой обстановки, уменьшение толщины и сплоченности льда.

Соответствующее распоряжение подписал и.о. капитана морского порта Сабетта Борис Горбушин.

Так, с 15 июля судам с ледовым классом Ice1 и выше разрешено самостоятельное плавание на подходах к морскому порту Сабетта. Плавание судов на подходах к Сабетте необходимо осуществлять в соответствии с условиями и ограничениями, указанными в разрешениях на право плавания в акватории Северного морского пути и классификационных свидетельствах/свидетельствах о классификации.