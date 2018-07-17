Нижегородский пенсионер объездил мир тайком от супруги

Пожилой житель Нижнего Новгорода долго время путешествует по миру без согласия жены. 76‐летний путешественник успел побывать в Амстердаме , Париже, Будапеште Вене и других городах, передает сайт «Открытый Нижний».

Историю рассказал ростовский блогер Вадим Арутюнов, который встретил пенсионера в афинском аэропорту. Рифат Б. привлек его внимание своим внешним видом. Он был одет в старые штаны, и при нем была изношенная клетчатая сумка.

Мужчина сперва подумал, что пенсионер прилетел к родственникам. Как оказалось, нижегородец каждые три месяца на протяжении последних четырех лет посещает одну из европейских стран.

Он не говорит по-английски и для экономии на продуктах берет с собой из дома сухпаек. Перед поездкой пенсионер говорит жене, что едет на дачу полоть картошку. Супругу же не берет в путешествия, потому что она «старая». «Хай дома сидит. Она уже старая. Ей 70!» — сказал путешественник.