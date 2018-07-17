Chevrolet анонсировал замену модели Orlando

На российском авторынке компакт-вэн Orlando пользовался довольно широкой популярностью, благодаря своему внешнему виду и довольно просторному салону. Однако данная автомодель морально устарела и была снята с производства.

Представители General Motors анонсировали автомодель, которая придет на смену ранее указанной Orlando. Речь идет о Wolanduo. Концепт-версия данной автомодели была представлена в прошлом году под именем — Chevrolet FNR-X.

Единственный момент, автоновинка будет предложена прежде всего на китайском авторынке, где предшествующая модель никогда не продавалась.

По внешним данным дизайнеры старались как можно больше придать машине лик кроссовера. Для этого обширно применялся пластиковый обвес.

Силовая установка реализована 1,3-литровым турбомотором на 163 л.с.

По имеющимся данным, уже этой осенью автоновинка прибудет в китайские автосалоны. Ориентировочная стоимость официальными представителями пока что не называется.