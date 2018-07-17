Опыты по очистке радиоактивных отходов титаносиликатными сорбентами проведут в КНЦ РАН

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Сотрудники Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр РАН» (КНЦ РАН) в ближайшие месяцы проведут эксперимент по очистке жидких радиоактивных отходов не имеющими на данный момент российских аналогов сорбентами. После удачного завершения опыта возможно постепенное внедрение в работу Кольской АЭС и других компаний этой разработки, позволяющей извлечь радионуклиды металлов при помощи титаносиликатных и титанатных сорбентов и затем надолго законсервировать их в составе керамики, хранение которой намного менее опасно, чем другими способами, сообщил ТАСС заместитель председателя ФИЦ КНЦ РАН доктор геолого-минералогических наук КНЦ РАН Григорий Иванюк.

"Аналогов титаноиликатного сорбента, синтетического иванюкита SIV, который мы намерены производить, в России нет. Кроме того, наш сотрудник Сергей Бритвин , работающий также в СПбГУ, впервые синтезировал слоистый титанат гидразина с выраженными восстановительными свойствами, которое может связать практически все известные радионуклиды от стронция и цезия до плутония и технеция. Первые партии обеих сорбентов — и в виде порошков, и в гранулах — уже произведены, а провести эксперимент по очистке отходов Кольской АЭС планируется в августе— сентябре. Его успешный итог даст старт официальным проверкам и экспертизам, по итогам которых будет сделан вывод, может ли эта технология применяться в очистке радиоактивных отходов повсеместно", — сказал он.

По словам Иванюка, на проведение эксперимента компания «Норильский Никель» выделила 13,5 млн рублей. «Средства необходимы на приобретение и установку оборудования — автоклавов (сосудов для нагревания жидкостей под давлением) для вскрытия титанита и гидротермального синтеза титаносиликатов», — пояснил он.

В настоящее время, как рассказал эксперт, основные способы дезактивации жидких радиоактивных отходов не позволяют существенно уменьшить их объем, что вызывает трудности при хранении. Превращение отработанных титаносиликатных или титанатных сорбентов в титанатную керамику позволяет сократить объем радиоактивных отходов от 300 до 1000 раз, в зависимости от их исходной активности. «Керамические гранулы или даже сам титаносиликатный (титанатный) осадок можно захоронить с меньшим риском, чем бочку с жидкими отходами, или же использовать при изготовлении батареек для радиоизотопных источников энергии, — но это направление еще требует доработки», — добавил Иванюк.