Челябинская библиотека сняла «поучительный» боевик на тему возврата книг

Необычный способ борьбы с забывчивыми читателями придумали в челябинской библиотеке имени Пушкина — сотрудники сняли трехминутный блокбастер на тему своевременного возврата книг. Режиссером выступил выпускник местного института культуры Максим Першуков, а героями стали челябинская шпана, мотоциклисты, стритрейсеры и соблазнительная девушка-библиотекарь.

"За месяц подготовили сценарий, раскадровку, нашли ребят с автомобилем и мотоциклом. С большим трудом отыскали каскадёра, который будет выполнять элементы паркура. С лёгкостью нашли артистов на массовые сцены. Самостоятельно сделали маску для съемок от первого лица из маски Человека-паука. Вы бы видели лица прохожих, когда мимо пробегал наш герой!" — поведал «Первому областному» Першуков.

История динамичного боевика посвящена молодому человеку, который всеми силами пытается вовремя попасть в библиотеку, чтобы успеть сдать томик Пушкина. Главному герою приходится преодолевать препятствия, отбиваться от хулиганов, уходить от погони и взывать к помощи друзей, чтобы за полминуты до закрытия библиотеки престать пред эффектной брюнеткой, которая ведет обратный отсчет времени — в его распоряжении только час.

Это не первая попытка сотрудников библиотеки найти общий язык с молодой аудиторией: девять месяцев назад на официальном канале во «ВКонтакте» появился клип «Библиотека, например», а в минувшем мае Першуков представил ролик «Модно».