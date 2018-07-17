В МЧС Петербурга сообщили о поврежденных из-за взрыва газового баллона зданиях 

Представитель управления МЧС по Санкт-Петербургу рассказал, что после взрыва, произошедшего из-за разгерметизации емкости с пропаном, пострадали находящиеся поблизости здания, передает РИА «Новости».
По словам источника, в результате произошедшего погибли два рабочих, чьи останки обнаружили на месте происшествия.
"Получили повреждения рядом стоящие здания, в основном это нарушение стекольного покрытия от ударной волны. Пострадавших нет", — отметил источник.
Ранее сообщалось, что в Петербурге произошел взрыв при заправке газового баллона. Взрыв баллона произошел на Литовской улице в промышленной зоне бывшего трамвайного парка во время заправки баллона газом.