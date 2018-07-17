Опять яма: на Семашко провалился асфальт

На месте уже работают городские службы

Сегодня днем на одной из улиц донской столицы образовался очередной провал. Изображение залитой водой ямы диаметром больше метра опубликовал в социальных сетях один из жителей города. — На Семашко между Донской и Береговой провалился асфальт. Яма огромная, — подписал публикацию автор снимков. На фото видно, что на месте уже работают городские службы. Участок рядом с ямой огорожен. — Высыпали кучу песка и пока все. Я думаю, там будут ниже еще провалы. Когда шла вода, метров 50 асфальта волной пошло. Значит, там тоже пустоты, — рассказал 161.ru один из очевидцев, представившийся Апполинарием Вяземским. Мы обратились за комментарием в Ростовский водоканал. — Заявок по этому адресу пока не поступало. Наши сотрудники выехали на место. Пока неизвестно, относится ли к водоканалу этот провал, — ответили 161.ru в пресс-службе ведомства. Последнее время в Ростове на дорогах нередко появляются ямы. Не так давно провал образовался на улице Вавилова. О просевшем под асфальтом грунте в социальных сетях рассказал очевидец. Причиной возникновения ямы могло стать повреждение коллектора.